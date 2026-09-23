Dólar sorprende alcanzando su punto máximo en un año y cierra cerca de los $965 tras expectativas de nuevo aumento de tasas de la Fed

El dólar cerró la sesión de este miércoles confirmando la fuerte alza durante la mañana que lo llevó a subir más de $17 y ubicarse por sobre la barrera de los $960.

En concreto, la divisa norteamericana cotizó en $964, alcanzando así su punto más alto en un año desde el 3 de octubre de 2025, cuando cerró en $965.

El alza del billete verde estuvo marcada por la corrección del cobre y la reciente subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que también abrió la posibilidad de volver a aumentarlas en su próxima reunión, lo que fortaleció al billete verde.

Dólar sube por fortaleza de Estados Unidos y expectativas de tasas

En ese aspecto, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, explicó que la fortaleza del dólar internacional también responde a los buenos datos de actividad en Estados Unidos, con los PMI manufacturero y de servicios superando las expectativas.

Esto, sumado a nuevos comentarios restrictivos desde la Reserva Federal, elevó las expectativas de nuevas alzas de tasas y presionó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro.

“En paralelo, el WTI rebota hacia los US$ 91,7 por barril, mientras las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin avances significativos. Si bien ambas partes mantienen abierta la vía diplomática, la incertidumbre sobre el conflicto y el Estrecho de Ormuz sigue generando volatilidad en el petróleo”, añadió.

“Para el USD/CLP, mientras el cobre continúe corrigiendo y el dólar internacional se mantenga fortalecido, el escenario sigue favoreciendo movimientos al alza. Los $965 aparecen como la resistencia más importante de corto plazo, coincidiendo con los últimos máximos alcanzados. Mañana la atención estará puesta en las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU., dato que podría volver a mover las expectativas de tasas de la Fed”, puntualizó.

Por su parte, Lorenzo Matus, senior account manager de XTB profundizó en que el impulso sigue viniendo desde Estados Unidos: “Tras la primera alza de tasas de la Fed desde 2023, el mercado asigna algo más de un 50% de probabilidad a un nuevo ajuste en octubre, apuesta que distintos miembros del organismo han alimentado con advertencias sobre la persistencia de la inflación, lo que mantiene al índice dólar en máximos desde julio”.

En esa línea, afirmó que para mañana, la atención estará en las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos y en nuevas intervenciones de la Fed, antes de las órdenes de bienes durables del viernes, cifras sólidas reforzarán las apuestas por una nueva alza y darían más aire al dólar.

“En lo técnico, la cotización prueba la zona de $962, cuya ruptura abriría espacio hacia la franja entre $968 y $969. Por el contrario, un rechazo podría devolverla hacia el área entre $949 y $951, y de perderse ese piso, hacia la zona entre $938 y $940“, cerró.