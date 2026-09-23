Zelensky afirma que Putin, el “paciente cero”, representa un peligro para el mundo

(CNN en Español) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha calificado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de “paciente cero”, señalando que cuanta más libertad de acción tiene, “más peligroso se vuelve el mundo para todos los demás”.

Al referirse al líder ruso durante la Asamblea General de la ONU celebrada hoy, Zelensky preguntó: “¿Acaso pueden imaginarlo sin la guerra? Él es el paciente cero, aquel a partir del cual esta idea de la guerra sigue propagándose. Y allá donde se extiende, solo trae dolor, inestabilidad, nuevos riesgos y, por supuesto, nuevas crisis”.

El líder ucraniano afirmó que se debe impedir que Putin tenga margen de maniobra para actuar y “seguir propagando este mal”.

“Por primera vez en la historia de Rusia, oímos decir que su orgullo —su industria petrolera— se está quedando sin combustible”, declaró Zelensky. “Nuestro objetivo es la capacidad de Rusia para financiar esta guerra, para prolongarla y para hacerla más brutal y destructiva. Es necesario frenar las finanzas y la producción de Rusia si se quiere detener a Putin”.

Además de intentar apoderarse de la región ucraniana de Donetsk, Putin “quiere” también más ciudades del país, al tiempo que amenaza a las naciones europeas, señaló Zelensky. “Rusia tiene pretensiones territoriales sobre nuestra vecina Moldavia. Amenaza constantemente a Polonia y a los Estados bálticos”, afirmó.