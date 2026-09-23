“Por favor retiren mi música”: Cami cuestiona al Ministerio del Deporte por usar su canción en publicación sobre Kast

La cantante nacional, Cami Gallardo, cuestionó que el Ministerio del Deporte (Mindep) utilizara su música en una publicación relacionada con el presidente José Antonio Kast.

La cuenta de la cartera de Deportes utilizó la canción Fuerte, sencillo que la artista lanzó en 2018, para acompañar la publicación con frases del mandatario y mensajes vinculados a la idea de “recuperar Chile”.

La cuenta oficial de la institución incluyó parte del discurso del jefe de Estado en la conferencia de las Naciones Unidas: “Hay muchas cosas que nos separan entre derechas e izquierdas, pero nos une la voluntad de que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro”.

Tras ello, la intérprete de temas como Abrázame apareció en los comentarios y pidió directamente que retiraran su canción del post.

“Por favor, retiren mi música de esta publicación”, escribió la artista.

Luego, argumentó que “mi trabajo no está autorizado para ser utilizado en su propaganda ni en vocerías políticas“.

El comentario de Gallardo llamó la atención de los usuarios de la red social. En cerca de una hora, su mensaje acumulaba más de 7 mil “me gusta” y varias respuestas.

Pocos minutos antes del cierre de esta noticia, la publicación fue eliminada del Instagram del ministerio. Hasta el momento no ha habido una respuesta pública por parte de la cartera.