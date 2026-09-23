“Sueldos Protegidos”: Cámara declara admisible proyecto impulsado por la oposición

Durante este miércoles, la Sala de la Cámara declaró admisible el proyecto “Sueldos Protegidos”. La iniciativa, impulsada por diputados de la oposición, contó con 53 votos a favor y 52 en contra.

El proyecto tiene como objetivo modificar el artículo 57 del Código del Trabajo y establecer la inembargabilidad de las remuneraciones de quienes tengan sueldos menores a 56 UF ($2,3 millones) ante acciones de cobranza.

Esta propuesta surge luego de que algunos deudores del CAE reportaran el embargo de sus cuentas corrientes. “Nos interesa y nos ocupa defender a los deudores del CAE y queremos dar una discusión de fondo en el Congreso”, subrayó la diputada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano.

🔴 Por 53 votos a favor y 52 en contra la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto de ley “Sueldos Protegidos”, iniciativa que busca fortalecer la inembargabilidad de las remuneraciones por hasta 56 UF (2,3 millones de pesos) ante las acciones de… pic.twitter.com/nEUw4E7urx — Comité PC – Independientes (@DiputadsPC_indp) September 23, 2026

“Lo que acabamos de hacer es defender la función legislativa porque lamentablemente, por mayorías circunstanciales que se tienen en la Comisión de Educación, muchas veces se nos niega el debate. De hecho, ‘Sueldos Protegidos’ es un proyecto que fortalece la inembargabilidad de los sueldos y ha tenido muchos problemas para su tramitación”, expuso Serrano.

Entre las dificultades, señaló que la iniciativa no la han podido poner en tabla, puesto que el “oficialismo se ha negado de manera reiterada y, a la vez, que lo pusimos en tabla, el oficialismo lo declaró inadmisible, siendo que la Secretaría Técnica de esta Cámara ya lo había declarado admisible”.

En esta jornada, la diputada comunista destacó que, a pesar de haber ganado por un voto: “Creemos que eso también es una esperanza a propósito de la votación de ayer. Se están empezando al menos a mover estas mayorías tan rígidas que tenía el Congreso Nacional”.