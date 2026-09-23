Evasión en buses RED: Aumentó 37,4% durante el primer semestre y subió 1,1 puntos respecto a 2025

Desde el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) reportaron que en el primer semestre de este año la evasión en buses del sistema RED alcanzó el 37,4%, lo que representa un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo lapso de tiempo en 2025.

La información se dio a conocer a través del Índice de Evasión en Buses del Sistema de Transporte Público Metropolitano; esto se da luego de la presentación del plan piloto “agentes antievasión” en el sistema RED.

La cifra de evasión es un poco más baja que la registrada en el mismo periodo de 2024, pero supera los números del primer (36,5%) y del segundo (34,9%) semestre del 2025.

Por otro lado, el índice de evasión durante el primer semestre de este año representa una reducción de 8,4% respecto al mismo período de 2023.

Las mediciones consideraron los servicios de las Unidades de Servicio que pasaron en la Licitación de Uso de Vías 2023.

Además, las mediciones se realizaron casualmente los días martes, miércoles y jueves, entre las 6:00 y las 20:30 horas.

La empresa con mayor índice de evasión fue Voy (U4) con 61,2%, lo que representó un incremento de 1,6% en relación con el segundo semestre de 2025. Por otro lado, Metbus (U5) subió un 5,1%, la que alcanzó un índice de evasión del 31,7%.