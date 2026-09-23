DMC emite alerta meteorológica por viento en dos regiones del país

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en la zona centro-sur del país.

Desde el organismo detallaron que se trata de viento moderado a fuerte, el que golpeará dos regiones desde la madrugada y hasta la noche del jueves 24 de septiembre.

Revisa las regiones afectadas

Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa).

Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

¿Qué es una alerta meteorológica?