Presidente Kast y secretario general de la ONU abordan crimen organizado y cambio climático en Nueva York

(EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, hablaron este miércoles sobre la coordinación para la lucha contra el crimen organizado y el cambio climático.

Kast se reunió con Guterres en su primera visita a la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU desde que fue elegido presidente de Chile el pasado mes de noviembre.

Según un comunicado de la oficina del secretario general, ambos dirigentes abordaron cuestiones relacionadas con el liderazgo de Chile en la promoción del desarrollo sostenible así como los esfuerzos de su país en la lucha contra el cambio climático.

Cuando llegó al Palacio de La Moneda, Kast ordenó retirar más de cuarenta decretos medioambientales aprobados por el Gobierno de su predecesor, el progresista Gabriel Boric.

Además, ambos dirigentes conversaron sobre las estrategias para combatir la delincuencia organizada transnacional.

Precisamente durante su viaje a la ONU, el presidente chileno anunció su adhesión al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para luchar contra el narcotráfico en la región.

En su intervención ante la Asamblea General, Kast aseguró que su país “comienza a caminar hacia el desarrollo” y que “las reformas que estructuran el futuro ya están en marcha”.

El líder conservador reivindicó también sus medidas en materia de seguridad y contra la inmigración irregular adoptadas durante sus primeros meses en el poder.