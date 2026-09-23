Presidente Kast asiste a reunión del Compromiso de Santiago y confirma que Argentina liderará la instancia desde noviembre

El presidente José Antonio Kast participó en una nueva reunión de Alto Nivel del Compromiso Regional de Santiago, durante su gira internacional por Estados Unidos en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro, que tenía como objetivo coordinar la puesta en marcha del acuerdo internacional, convocó a los jefes de Estado de cuatro países de Sudamérica (Bolivia, Paraguay, Perú y Chile), además de los cancilleres de Argentina y Ecuador, según consignó La Tercera.

Tras la reunión, Kast agradeció la participación de los países y de los cancilleres para gestionar la coordinación internacional. Asimismo, informó que el acuerdo próximamente será liderado por Argentina y su presidente, Javier Milei.

“En noviembre pasará a ser dirigido por Argentina, que se hará cargo de seguir la coordinación. Ya a los 90 días hubo un primer trabajo y mesa de acuerdo en las distintas áreas de las que tenemos que preocuparnos, como la persecución del dinero, el tráfico en distintas formas a través de nuestras fronteras y la protección de las fronteras; esto va avanzando”, explicó.

También señaló que la próxima reunión se realizará en la ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre. De acuerdo con Presidencia, esto se debió a una solicitud del país transandino, considerando que en esa fecha encabezará el proyecto.

Por último, hizo un llamado a que otros países sudamericanos se unan al Compromiso de Santiago.

Cabe recordar que el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, mencionó con anterioridad que uno de los ejes prioritarios de la agenda del mandatario es promover el acuerdo latinoamericano para combatir la delincuencia transnacional.