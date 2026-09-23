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Martina Weil rompe récord sudamericano en los 400 metros y conquista el oro en los Juegos de Santa Fe

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Una jornada dorada tuvo la velocista Martina Weil, quien además de conquistar la presea de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, superó el récord que pertenecía a su madre, la exatleta Ximena Restrepo.

La corredora se quedó con el primer lugar en los 400 metros, con un tiempo de 50,45 segundos, registro que superó los 51,31 segundos que Restrepo había conseguido en la misma prueba en 1994.

El segundo lugar fue para la colombiana Lina Licona, con 52,38 segundos, mientras que la argentina Megan Powell completó el podio con 52,81 segundos.

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