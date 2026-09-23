Presidente Kast tras reunirse con Delcy Rodríguez en Nueva York: “Lo que buscamos es que Venezuela se recupere”

(EFE, CNN en Español y CNN Chile) — Este miércoles, el jefe de Estado, José Antonio Kast, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York.

Cabe mencionar que inicialmente este encuentro estaba programado para el jueves 24 de septiembre.

Rodríguez ya se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

“Tuve una reunión bilateral con la presidenta encargada de Venezuela, acabamos de escuchar su intervención en la Asamblea General de la ONU, donde ella habló de la reconstrucción y la recuperación de Venezuela, después de años de situaciones que han vivido, y hace un llamado también a la recuperación de lo que significan las elecciones hacia el futuro”, señaló Mandatario, quien consideró que tuvo una intervención positiva en el organismo internacional.

Además, afirmó que Rodríguez “está muy consciente de que hay venezolanos que quieren volver a su patria. Me dijo que existe cerca de 35 mil venezolanos que han regresado a su nación”, y enfatizó que “lo que buscamos es que Venezuela se recupere”, tanto por las afectaciones que sufrieron tras el terremoto como por el proceso político que están enfrentando.

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, Rodríguez aseguró que “en Venezuela habrá elecciones”.

El restablecimiento de las relaciones consulares entre Venezuela y Chile

A fines de julio, el presidente Kast, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna, anunciaron la reanudación de las relaciones bilaterales con Venezuela, que desde julio de 2024 permanecían rotas tras el quiebre que se produjo luego de las elecciones presidenciales en el país caribeño, donde Nicolás Maduro en ese entonces se proclamó como ganador.

Dicho proceso electoral fue cuestionado por la administración de Gabriel Boric y provocó que Maduro ordenara la salida de funcionarios chilenos en Caracas. Actualmente, Maduro se encuentra encarcelado en Nueva York tras un operativo instruido por Estados Unidos en el país caribeño durante enero.

Consulado venezolano en Chile

Tras el restablecimiento de las relaciones impulsado por la Administración de Kast, Chile envió a Venezuela a Felipe Orellana como nuevo cónsul general en Caracas, designado para reactivar las oficinas en la capital venezolana y de la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país caribeño.

Rodríguez, por su parte, no ha hecho oficial ninguna designación. El recinto consular en la capital chilena, este miércoles, continúa sin prestar servicio.

“No, nada, sigue cerrado. No hay nadie, no han venido ni a limpiar”, respondió ante la consulta de EFE Carlos, un trabajador de una cafetería próxima a la delegación consular.

Un oficial de la policía municipal que patrullaba, en tanto, comentó a EFE que “algunas personas pasan, se acercan a mirar, pero siguen de largo”.

Migración y expulsiones

Kast señaló este martes desde Nueva York, al confirmar la reunión con Rodríguez al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que “lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas (…), siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven en Venezuela y quienes tuvieron que migrar por alguna razón”.

La salida de venezolanos de Chile se ha producido por distintas vías y una parte importante tuvo lugar tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela en junio pasado. Paralelamente, el Gobierno chileno ha anunciado un plan de expulsión de migrantes en situación irregular.

Existen unas 75.000 órdenes de expulsión pendientes, según la prensa local, de las cuales más de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos. Entre los afectados hay personas condenadas por delitos y extranjeros detectados en situación irregular durante operativos de fiscalización.

Salvoconducto para salir

El Ejecutivo activó en septiembre una resolución para que en Chile se homologue como documento válido de viaje un salvoconducto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, para que los ciudadanos de esa nacionalidad que tengan pasaporte vencido puedan salir.

El mecanismo presentó problemas luego de que algunos venezolanos quisieron validar en el aeropuerto de Santiago el salvoconducto con la Policía de Investigaciones y no fueron autorizados.

Esta situación fue reconocida por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien señaló que la situación se “está terminando de corregir” y que a partir del 18 de septiembre ya se podía “salir del país, si es ciudadano venezolano, con ese salvoconducto”.

Con información de Mauricio Torres, CNN en Español.