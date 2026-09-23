Nuevo revés para el Gobierno en seguridad: Oposición logra aprobar una indicación clave en la “Ley antibarricadas 2.0”

La aprobación de la indicación que ingresó el diputado Raúl Leiva (PS) al proyecto de “Ley antibarricadas 2.0” fue celebrada por la oposición, que aseguró que esto significa una “derrota” para el Gobierno de José Antonio Kast.

Durante esta jornada se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados la iniciativa que buscaba sancionar a quienes interrumpan el tránsito en la vía pública mediante “la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos”.

De esa forma, se sancionaría a todo aquel que interrumpa parcial o totalmente el tránsito, tanto de vehículos como de personas, en las vías públicas. No obstante, en la discusión en la Cámara Baja se aprobó la indicación que cambió el alcance original del proyecto del Gobierno, que incluía antes también en su texto las marchas pacíficas.

Con 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, se aprobó la indicación que establece que la mera afectación al flujo vehicular no configurará automáticamente la falta si la ocupación de la vía deriva de una manifestación pacífica.

“Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho de reunión, huelga o manifestación pacífica“, determina la indicación.

“Es una de las principales derrotas que ha tenido el Gobierno”

Leiva aseguró que esto significa “una de las principales derrotas que ha tenido el Gobierno, porque insistieron y siguen confundiendo el orden público con la seguridad pública”.

“¿Qué es lo que logramos con nuestra indicación? Reivindicar el imperio de la ley y devolver la capacidad que tienen, sobre todo, las minorías en democracia de cualquier sector de poder de manifestarse de manera pacífica sin obstaculizar totalmente el tránsito. Aprobamos con 72 votos esa indicación y se impuso la sensatez”, enfatizó.

Desde el oficialismo, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Eduardo Cretton, lamentó la aprobación de dicha indicación, según consignó Radio Biobío.

“Creemos que esta indicación viene a desnaturalizar por completo el proyecto que había presentado el Ejecutivo en esta materia“, afirmó.

Tras su aprobación, la discusión del proyecto continuará en el Senado.