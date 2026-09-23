Crimen de carabinero en Renca: Cae nuevo sospechoso y solo resta un prófugo tras siete detenciones

Carabineros confirmó este miércoles la detención de Claudio Alejandro Valdivia Erazo, alias “Chureja”, quien sería uno de los autores materiales del homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido el pasado jueves 27 de agosto en la comuna de Renca.

El teniente coronel Fernando Bozo, jefe del OS9 de Carabineros, explicó que la institución logró dar con el paradero del sujeto durante esta jornada y concretó su detención en la comuna de Estación Central.

Asimismo, señaló que Valdivia “será puesto a disposición del tribunal de garantía correspondiente, con la finalidad de controlar su detención y ser formalizado por el delito de homicidio calificado“.

En esa línea, informó que hasta este miércoles el Departamento OS9, junto con la Fiscalía ECOH, ha detenido a un total de siete personas por el delito cometido contra el funcionario de Carabineros.

“Dos por el delito de homicidio calificado, cuatro en calidad de encubridores y uno por el delito de porte de arma de fuego, en este caso el arma homicida. Todos estos detenidos se encuentran actualmente en prisión preventiva“, detalló.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la detención “del segundo de los tres prófugos vinculados al homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz, ocurrido hace algunas semanas”.

“Esta efectividad policial se debe a un trabajo abnegado y técnico que hoy día nos tiene en Chile con un aumento de la detención de prófugos de más del 80 % respecto al año pasado. Este trabajo técnico y profesional es el que hoy día está dando buenos frutos, dando tranquilidad y más seguridad a la población”, agregó.