Balance por sistema frontal: Advierten que peak de lluvias será esta noche y reportan las primeras viviendas anegadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), junto con el Gobierno, entregó un balance del sistema frontal que afecta a la zona sur del país y que mantiene a tres regiones con alarma meteorológica por fuertes precipitaciones.

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez, advirtió que las precipitaciones más intensas se desarrollarán durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

Asimismo, señaló que “el sistema no ha terminado” y que durante las próximas horas avanzará hacia la zona centro-sur del país, extendiéndose hasta la Región del Maule.

No obstante, afirmó que hasta el momento “no hay alertas SAE emitidas, tampoco hay situaciones de emergencia en ninguna de las tres regiones que reportar” y que un 99,8 % de los clientes de las zonas afectadas cuenta con servicio eléctrico.

“Podemos dar cuenta de que no se registran alzas relevantes en los caudales de los ríos; por lo tanto, esperamos que no haya que efectuar evacuaciones producto de crecidas en las zonas donde se ha registrado y se registrará la mayor cantidad de precipitaciones, que es en La Araucanía y en la Región de Los Ríos”, sostuvo.

Detalle de las afectaciones menores por el sistema frontal

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, detalló el reporte de daños en las regiones monitoreadas por las autoridades.

En cuanto a las viviendas afectadas, precisó que hay 10 casas anegadas en la Región de Los Ríos: “Ocho en la comuna de Valdivia, una en Mariquina y una en la comuna de Los Lagos”, detalló.

Además, reportó que “en la Región de Los Lagos, en la comuna de Cochamó, se registró la alteración del suministro de agua potable de un servicio sanitario rural debido al incremento del caudal del río Puelo”.

En ese sentido, indicó que la situación ya está siendo abordada por la Dirección de Obras Hidráulicas, organismo que está desarrollando un informe técnico de la afectación y acompañando a 372 familias con la entrega de agua potable.

En la Región de Los Ríos también se activaron medidas preventivas para mitigar los efectos del evento meteorológico. Según detalló Cebrián, la contingencia mantiene suspendidas las operaciones en los puertos de Corral, Valdivia fluvial y conectividad, además de restricciones en el borde costero de Mehuín y los lagos Ranco y Puyehue.

“En la Región de Los Lagos, también de manera preventiva, está cerrado el paso fronterizo Vicente Pérez Rosales, el acceso al volcán Osorno, el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el tramo de Caleta Gonzalo a Puente Méndez en la comuna de Chaitén y el sector La Máquina en la comuna de Hualaihué”, añadió.

Finalizó recordando que el sistema frontal viene acompañado de una isoterma cero alta, por lo que “existe un riesgo alto en algunas zonas de remociones en masa, de acuerdo con lo proyectado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), por lo que los sistemas van a seguir monitoreando esta condición”.

“Hacemos el llamado a las personas a mantenerse informadas por canales oficiales, a no acercarse a zonas precordilleranas y cordilleranas —sobre todo en las horas en que se genere la mayor precipitación— y a no exponerse de manera innecesaria a situaciones de riesgo”, cerró.