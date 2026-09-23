El presidente José Antonio Kast marcó distancia este miércoles del llamado de Renovación Nacional (RN) para “piñerizar” la agenda laboral del Gobierno ante los altos índices de desempleo que vive el país.

Kast marca distancia de RN y descarta “piñerizar” la agenda laboral: “No se trata de ocupar la fórmula de uno u otro presidente”

El líder del Partido Republicano fue consultado desde Nueva York por la ofensiva de RN para plasmar el sello del expresidente Sebastián Piñera en su administración.

Kast respondió que, desde el mes de julio, el Gobierno se enfocó en una agenda laboral en la que están trabajando en conjunto con el Sence, gobernadores regionales y en temas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a propósito de los cerca de 10 mil cupos de empleo que se anunciaron hoy desde la entidad.

En esa línea, si bien aseguró que respeta y valora las medidas en materia laboral que tomó el expresidente Piñera para combatir el desempleo en el país, sostuvo que “aquí no se trata de ocupar la fórmula de uno u otro presidente”.

“Yo respeto y valoro lo que se hizo durante el Gobierno de Sebastián Piñera, donde se generó una gran cantidad de empleos, y lo dijimos en campaña también, cuando la ministra del Trabajo era Evelyn Matthei. De hecho, las metas que se fijaron eran altas y se cumplieron”, remarcó.

Lo anterior, en alusión a las metas con las que el Gobierno se comprometió para rebajar la cifra de desempleo a un 6,5 % al término del mandato actual.

“Creo que vamos a llegar a esa meta haciendo bien las cosas, como lo estamos haciendo. Hasta ahora hemos aprobado una norma tributaria de facilitación regulatoria, de incentivo a la venta de casas, disminuyendo temporalmente el impuesto a las viviendas; estamos iniciando un programa de ahorro y de fomento de la compra de la vivienda y la casa propia porque queremos un Chile de propietarios”, cerró.