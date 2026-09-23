“Abre una caja de Pandora enorme”: La dura advertencia de Raúl Sohr sobre los conflictos bélicos en el futuro

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ya entra en su quinto año, continúa mutando a medida que se prolonga en el tiempo. Durante una reciente emisión del programa Conexión Global de CNN Chile, el debate se centró en la veloz transformación tecnológica que están adoptando las fuerzas militares producto de la escasez de tropas terrestres.

En ese contexto, el sociólogo y analista internacional de la estación, Raúl Sohr, advirtió sobre los graves e impredecibles riesgos que implica el despliegue de armamento no tripulado dotado de sistemas capaces de tomar decisiones letales de manera independiente en el campo de batalla.

La merma de efectivos en las líneas de combate ha impulsado modificaciones tácticas aceleradas entre las naciones en disputa. “Todas las dificultades de personal hacen que se busque una tecnificación de la guerra. Especialmente los ucranianos ya no solamente están usando drones en vuelo, sino que, por ejemplo, mucha de la evacuación de heridos se hace con vehículos drones, es decir, vehículos no tripulados”, explicó el experto en seguridad y defensa.

A ello, sumó que estas tecnologías también se están empleando de manera sistemática en una de las funciones operativas más críticas de todo enfrentamiento armado. “Una de las funciones más importantes en todo conflicto es la logística. Es decir, hacerle llegar la comida, los medicamentos, los insumos, la munición a los frentes. Bueno, eso es una tarea tremendamente riesgosa”, detalló Sohr. Frente a ese escenario, argumentó que reemplazar el factor humano por máquinas representa un giro radical en las trincheras: “Si tú lo puedes hacer con un dron, es decir, con un vehículo, con un robot, y no exponer a soldados, es realmente extraordinario. Eso es exactamente lo que Ucrania está haciendo y, en forma creciente, Rusia también”.

Sin embargo, el salto cualitativo hacia la automatización total plantea dilemas éticos y de seguridad sin precedentes en la historia bélica moderna, perfilando una guerra completamente autonomizada. El analista apuntó que dotar de Inteligencia Artificial (IA) a este tipo de armamento toma un cariz totalmente distinto, ya que entrega a los dispositivos un algoritmo que les permite discernir. “Si considera, en forma autónoma de su operador, que ese blanco es inalcanzable, puede decidir en vuelo dirigirse a otro blanco y así sucesivamente. Bueno, esto abre una caja de Pandora enorme sobre cómo pueden ser los conflictos en el futuro”, sentenció tajante.

Este escenario abordado por el experto se condice con los reportes más recientes sobre el terreno bélico, donde la operación de enjambres de drones impulsados por IA ya está siendo documentada en el frente ucraniano. Esta tecnología, capaz de coordinarse en tiempo real para ejecutar ataques en red sin requerir de un piloto humano para cada dispositivo, ha levantado alertas en diversas organizaciones internacionales y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes piden regulaciones y convenciones urgentes para el uso de armas autónomas letales.