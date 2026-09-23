Subsecretario de Educación responde a exministro Cataldo y descarta “matar al SAE”: “Es un término bien desafortunado, nosotros le estamos haciendo modificaciones”

El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, abordó en CNN Prime la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 que se avecina en el Congreso y profundizó en el proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar. Además, se refirió al trabajo que ha realizado su cartera en Escuelas Protegidas y a la puesta en marcha de “Chile Aprende y Avanza”, estrategia focalizada en fortalecer los aprendizajes y la convivencia escolar desde la primera infancia.

#CNNPrime | Daniel Rodríguez, subsecretario de Educación, por Escuelas Protegidas: “Estamos trabajando en una circular que permita aterrizar la norma, porque la revisión de mochila es algo delicado”@tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/CNngrMDuKg — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2026

#CNNPrime | Daniel Rodríguez, subsecretario de Educación, en caso que alumnos se nieguen a revisión de mochilas: “Estamos trabajando en poder buscar una salida que permitiera apartar el bolso hasta el final de la jornada, no afectando el derecho a la educación del estudiante y no… pic.twitter.com/q3oPnivtce — CNN Chile (@CNNChile) September 24, 2026

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si el presupuesto para el Mineduc disminuirá o aumentará, Rodríguez enfatizó que no puede haber cambios en programas que involucren beneficios como la alimentación escolar o las becas, puesto que están garantizados en la normativa.

“La Dirección de Presupuesto nos pidió prioridades y focos, que es lo que justamente estamos haciendo: priorizar en aprendizajes basales (lenguaje y matemáticas) y cultura escolar, que es ‘Chile Aprende y Avanza’”, detalló.

Sobre la discusión respecto de una eventual reducción del presupuesto de la cartera de Educación, explicó que “esa conversación la tuvimos con la Dirección de Presupuesto en el ajuste fiscal, y nosotros no ajustamos un 3%, ajustamos un 1,2%”.

#CNNPrime | Daniel Rodríguez, subsecretario de Educación, por presupuesto en educación: “Hemos trabajado de muy buena manera con la Dirección de Presupuesto. Tenemos una muy buena relación” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA2GSw pic.twitter.com/YlRhK0zRKU — CNN Chile (@CNNChile) September 24, 2026

“Un presupuesto tan grande como el de Educación y también tan rígido, por la subvención, gratuidad y alimentación escolar, no son (beneficios) que se puedan tocar. Pero forman parte de un presupuesto mayor y de necesidades de ajuste fiscal y de equilibrio fiscal, que son decisiones macro. Entonces, nosotros lo que hacemos es colaborar y trabajar con la Dirección de Presupuesto para priorizar, pero obviamente esto es una discusión más grande”, agregó.

El debate por la reforma al Sistema de Admisión Escolar

Por otro lado, abordó la discusión del proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar.

“Lo que nosotros queremos hacer y hemos empujado es reponer el concepto de mérito y confianza en los establecimientos educacionales en relación con el proceso de admisión. Es decir, que esta nueva confianza permita que no sea el azar y no sea un sistema, digamos, inhumano y sin rostro el que participe de la admisión, sino que también puedan haber otras variables que se hagan parte de este proceso tan importante. Y en eso nosotros hicimos una propuesta en la Cámara que sufrió bastantes cambios en la discusión”, planteó.

Durante la discusión, sostuvo que se escucharon los distintos planteamientos respecto de la eficiencia del sistema.

—¿Ustedes le pueden garantizar que, con el nuevo sistema que pretenden implementar, una mayor cantidad de alumnos va a quedar en su primera prioridad?

—Nosotros hicimos una simulación que realizó el Centro de Estudios del Mineduc que muestra que los estudiantes podrían ver aumentada hasta en un 20% su posibilidad de quedar en su primera preferencia.

A su juicio, “el sistema no funciona mecánicamente como a veces quienes lo diseñaron piensan”.

En cuanto a los dichos del exministro de Educación Nicolás Cataldo, quien conversó en CNN Prime y manifestó que la reforma impulsada por la administración de Kast es una “forma de matar al SAE, así de drástico soy, porque además no considera ninguna de las recomendaciones de la comisión de expertos”, Rodríguez descartó que esa sea la intención de la propuesta del Ejecutivo.

“De ninguna manera, porque la plataforma digital sigue funcionando. El algoritmo de asignación diferida sigue funcionando (…) Creo que son un término bien desafortunado, nosotros le estamos haciendo modificaciones al SAE”, aclaró.

—A nivel de principios, ¿usted cree que el colegio tiene derecho a seleccionar?

—Creo que tenemos que hacer una distinción entre la discriminación arbitraria, que es inaceptable, y que este proyecto pone bastantes limitantes para evitar que eso ocurra, y la selección en los colegios, que considero válida y positiva.