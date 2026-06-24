“Una forma de matar al SAE” y “vamos a retroceder más de una década en inclusión”: Cataldo cuestiona proyecto del Gobierno para modificar la postulación a colegios

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió en CNN Prime al proyecto de ley presentado por la administración de José Antonio Kast que busca modernizar el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

En ese contexto, comentó que existen diversas posturas sobre esta materia. Como ejemplo, mencionó la del exministro Harald Beyer, quien no es una persona de izquierda y considera que la propuesta presenta un problema de diseño técnico.

“Entonces, creo que es importante darse tiempo para discutir, para mejorar, para escuchar lo que te dicen los demás. Nadie está discutiendo de mala fe, y el Parlamento es un espacio para eso: para escuchar, para recoger y para mejorar la propuesta que viene del Ejecutivo”, sostuvo.

En ese sentido, enfatizó que desde hace algún tiempo ha reconocido que existen errores en el SAE. “La evidencia es más fuerte que las propias convicciones. Cuando eso es así, uno tiene que reconocerlo”, señaló.

Respecto de la comisión que se realizó sobre esta materia cuando encabezaba la cartera de Educación, explicó que una de las principales conclusiones fue que el SAE no debe ser modificado en lo esencial, puesto que, como sistema, funciona y cumple su propósito.

“Reconoce además que muchos otros países han transitado, especialmente desde la década de 1970 en adelante, hacia mecanismos centralizados de gestión de cupos. Esto pasa en Nueva York, en Boston, en Washington, en París, en Ámsterdam, en Finlandia; pasa en muchos lugares del mundo. Esto no hay que suprimirlo, sino hacer ajustes“, agregó.

Entre las recomendaciones, destacó permitir que exista un núcleo de establecimientos educacionales que “tengan más en el centro de su ethos escolar, de su identidad, ser un proyecto de altas exigencias y apuntalar más la idea del mérito”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre cuál es su apreciación respecto de la postura de la actual ministra de Educación, María Paz Arzola, quien integró también la comisión que establecía que el SAE no requería transformaciones radicales y que ahora es partidaria de cambios más profundos, Cataldo afirmó que le parece “sorprendente”.

“Porque uno tiene capacidad de poder incidir en la decisión técnica como ministro. A mí el expresidente Gabriel Boric no me impuso la agenda ni los contenidos; al contrario, esto tenía harta deliberación. Teníamos la posibilidad de disuadirnos mutuamente cuando era el caso. Entonces me cuesta pensar que la persona que está sentada en una mesa como experta luego tenga una opinión tan distinta como autoridad“, complementó.

En cuanto a las preocupaciones sobre la propuesta del Ejecutivo, afirmó: “Se ha hecho un hábito en estos últimos meses decir que las cosas son algo que en realidad no son. O sea, hablan de un sistema de elección mutua que, en realidad, es entregarle la herramienta a los sostenedores, a los dueños, para elegir ellos a los estudiantes. No es verdad que se le va a devolver el derecho a elegir a las familias“.

“Eso no sucedía antes del SAE y tampoco va a volver a suceder si se legisla lo que se está proponiendo. El sistema de elección mutua va a restablecer pruebas, entrevistas a las familias y todos los elementos que en otra época generaron discriminación arbitraria. Y esto va a ser innecesario porque el SAE opera el algoritmo para dirimir la distribución de cupos cuando existe sobredemanda, y precisamente este sistema de elección mutua opera antes de que se eche a correr el algoritmo. De hecho, en la mayor parte del sistema, alrededor del 70%, ni siquiera se utiliza el algoritmo”, precisó.

Por tanto, desde su perspectiva, la reforma impulsada por el Gobierno puede considerarse “una forma de matar al SAE, así de drástico soy, porque además no considera ninguna de las recomendaciones de la comisión de expertos”.

Además, mencionó que actualmente existe un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite en la Cámara y que busca introducir modificaciones al SAE.

“Vamos a retroceder más de una década en inclusión si esto se legisla así”

Al preguntarle por las eventuales consecuencias de la iniciativa, previó que podría generarse una situación de desorden en el sistema y que el proceso sería ineficiente. Además, advirtió que “seguramente vamos a judicializar muchos procedimientos de postulación”.

“El SAE parte alrededor de agosto con el proceso de admisión escolar. Acá va a partir antes de eso y va a operar solamente en aquellos establecimientos que el año anterior hayan tenido sobredemanda. Además, deja muchas cosas sujetas a mecanismos regulatorios posteriores que tendrán que establecerse mediante reglamentos. También deja muchas materias en manos del propio sostenedor, quien tendrá que certificar ante el Ministerio de Educación que realizó el proceso de determinada forma. Es como un acto de fe. Hablan de entregarle confianza al sostenedor, pero lo cierto es que antes existía discriminación y familias que querían ingresar a determinados proyectos educativos no podían hacerlo por distintas razones”, expuso.

Por tanto, advirtió: “Vamos a retroceder más de una década en inclusión si esto se legisla así”. A su juicio, ello responde a la convicción del Gobierno de entregar una autonomía “mal comprendida a un segmento de sostenedores que tienen sobredemanda, ni siquiera a todos, sino a aquellos que realmente tienen la capacidad de elegir quién ingresa a estudiar a su escuela”.

¿Cuáles son las modificaciones que propone el Gobierno al SAE?

La propuesta contempla un sistema mixto de postulación. El proceso se mantendrá dentro de una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación (Mineduc) para asegurar la transparencia.

A partir de su implementación, operarán dos mecanismos complementarios para postular a las vacantes.

Elección Mutua (EM)

Es una modalidad voluntaria para los establecimientos que tienen más postulantes que vacantes (sobredemanda).

Esta modalidad permite que los colegios evalúen criterios objetivos y alineados con sus proyectos educativos.

Las familias y los establecimientos podrán vincularse mediante los siguientes criterios:

Rendimiento académico del estudiante a partir de 7° básico.

Adhesión voluntaria al proyecto educativo del establecimiento.

Asistencia previa a actividades o reuniones informativas del colegio.

Aptitudes específicas para programas escolares especializados.

Entrevistas y criterios de proximidad territorial.

Hoy presentamos el proyecto que reforma el Sistema de Admisión Escolar:

✅ Contempla nuevos criterios de prioridad y asignación

✅ Reconoce el mérito

✅ Más libertad para establecimientos y familias ¡Te contamos cómo funciona! 👇 pic.twitter.com/ccMD3m3KuV — Ministerio de Educación (@Mineduc) June 23, 2026