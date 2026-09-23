“En Venezuela habrá elecciones”: Delcy Rodríguez anticipa nuevos comicios ante la Asamblea General de la ONU

(CNN en Español)– Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, interviene actualmente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Rodríguez ha realizado concesiones tácticas para forjar una alianza con el presidente estadounidense Donald Trump en medio de las repercusiones políticas de la captura de Maduro, y ha afrontado una grave crisis tras los devastadores terremotos de junio.

Delcy Rodríguez agradece a Trump “por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que llamó “su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación” con su país.

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez dijo que Venezuela busca “renacer” después de dos golpes que ha sufrido este año: primero, el “estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos”; segundo, el doble terremoto del 24 de junio, que causó la muerte de más de 6.500 personas y cuantiosos daños materiales.

“Venezuela aspira, con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional, a reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad”, aseguró.

Con información de Mauricio Torres, CNN en Español.

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