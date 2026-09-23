Negroni Week 2026 en Chile: Revisa aquí los locales adheridos y fechas del evento

Una nueva edición del Negroni Week se celebra esta semana en el país. La iniciativa es impulsada por Campari Group que reúne a bares y restaurantes de distintos países para rendir homenaje a uno de los clásicos más reconocidos de la coctelería.

Desde el 21 al 27 de septiembre participarán 55 locales de todo el país que integran una ruta temática que ofrecerá versiones de autor del cóctel, además de participar en un torneo nacional donde el bartender ganador de Chile participará de una experiencia profesional en Brasil.

La iniciativa busca generar un impacto positivo en la industria de la hospitalidad, reuniendo a bares, bartenders y consumidores en torno a una celebración que promueve la comunidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector.

Locales destacados

Bajo el lema “Sin Campari, no hay Negroni“, la cartelera busca resaltar la innovación y la creatividad en torno al tradicional cóctel.

Entre los establecimientos destacados que forman parte de la ruta, se encuentran:

Lolita Jones

Oculto Beer Garden

Raffaella

Dondoh

Caroloto

Backroom

La Ronería

“Negroni Week es una oportunidad para celebrar un cóctel que forma parte de la historia de Campari y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la creatividad que existe detrás de las barras. Queremos invitar a las personas a descubrir nuevas propuestas, recorrer los locales participantes y acercarse a quienes hoy están impulsando la escena local“, señala la Gerente de Marketing de Campari Group, Carolina Alaysa.

Competencia Nacional: Un viaje a São Paulo como premio

Junto con la oferta al público, los 55 establecimientos competirán por el título del ganador de Negroni Week Chile 2026, donde un panel técnico evaluará aspectos como originalidad, apariencia, aroma y sabor de cada versión propuesta.

Además, el ganador viajará a São Paulo, Brasil, para realizar una visita técnica a las instalaciones de Campari Group y ejercer como Guest Bartender en una barra destacada de dicha ciudad.

Junto con ello, los fondos recaudados en los locales asociados durante la semana de celebraciones serán destinados a Slow Food, organización internacional que promueve la sustentabilidad, el consumo consciente y una cultura alimentaria basada en productos justos y limpios, “promoviendo cambios positivos dentro de la cadena de valor”.

Conoce los locales participantes aquí: