Juez estadounidense cuestiona veto de Donald Trump a los medios CNN, MS NOW y Politico

(EFE) — El juez Timothy Kelly cuestionó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara los pases de prensa sin establecer antes reglas claras y sin una notificación a tiempo, durante la audiencia de apertura sobre el veto a CNN, MS NOW y Politico. Kelly no emitió una decisión inmediata y dijo que estudiará los argumentos y responderá “tan pronto como pueda”.

“No sé cómo una carta que recibieron después de que se revocara el acceso podría proporcionarles los estándares que debían cumplir. Es un papel que recibieron diciéndoles: “Ya han violado esto”, dijo el juez Kelly, de Washington, durante la primera audiencia del caso que enfrenta a los medios vetados contra la Administración Trump.

La reacción del juez Kelly se debe a que los medios alegaron que sus pases de acceso a la Casa Blanca fueron retirados el pasado 19 de septiembre, pero no fueron notificados de las causas de esta medida hasta el día 22.

Durante la audiencia por la solicitud de una orden de restricción temporal presentada por los tres medios, Kelly centró buena parte de sus preguntas en las reglas que existían antes de que fueran retiradas las credenciales y en si los periodistas habían recibido suficiente aviso de que determinadas conductas podían llevar a la pérdida de sus pases.

Por su parte, el Departamento de Justicia, representado por el abogado Michael Velchik, sostuvo que Trump puede establecer las condiciones para acceder a la Casa Blanca y que los medios no tienen un derecho constitucional específico a disponer de una credencial.

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho“, afirmó Velchik durante la audiencia.

“Los demandantes deberían saber que es ilegal publicar información clasificada“, sostuvo el abogado gubernamental.

Los abogados de los medios cuestionaron que las preocupaciones de seguridad nacional fueran utilizadas como fundamento central del veto durante el litigio, cuando, según argumentaron, las primeras explicaciones públicas de Trump se habían centrado en las informaciones que consideraba falsas o negativas.

La defensa de los medios citó además una decisión del Tribunal Supremo de 2022, en la que el alto tribunal señaló que las justificaciones del Gobierno para interferir con derechos protegidos por la Primera Enmienda deben ser genuinas y no planteadas posteriormente como respuesta a un litigio.

“Las justificaciones del Gobierno para interferir con los derechos de la Primera Enmienda deben ser genuinas, no hipotéticas ni inventadas a posteriori como respuesta al litigio”, recordó el abogado Theodore Boutrous, representante de los medios al citar esa jurisprudencia.

La demanda de CNN, MS NOW y Politico sostiene que el retiro de las credenciales constituye una represalia por el contenido de sus informaciones y una violación de la Primera Enmienda, además de cuestionar que los periodistas fueran privados de sus pases sin una notificación previa, ni una oportunidad significativa para impugnar la decisión.

Trump anunció el veto el pasado viernes y acusó a los tres medios de publicar “ficción y mentiras” sobre su Administración y argumentó que se trata de un asunto de “seguridad nacional”.