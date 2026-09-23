Cámara confirma que interpelación al canciller Pérez Mackenna será pública pese a intento del PNL por hacerla secreta

Los comités de la Cámara de Diputadas y Diputados decidieron que la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna no será secreta.

La decisión se contrapone a la postura de parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), con apoyo de la UDI, quienes buscaban que la reunión se realizara de manera secreta.

El canciller será interrogado el próximo lunes 28 de septiembre por el diputado Nelson Venegas (PS), siendo la primera vez que un titular de esta cartera se enfrente a esta situación.

Desde el PNL optaban a que la interpelación fuera secreta, señalando que algunos de los temas tratados son materias sensibles en política exterior. Sin embargo, la iniciativa generó diferencias en la Cámara.

Por otro lado, desde Renovación Nacional se opusieron a la noción. El jefe de la bancada, Diego Schalper, confirmó que la asistencia será pública, argumentando lo valioso que es que la ciudadanía presencie el interrogatorio.

“Los comités han acordado que la interpelación al canciller Pérez Mackenna sea pública, lo cual nos parece que es coherente con el artículo 52 de nuestra Constitución, que lo que hace es que la interpelación, además de ser una herramienta de fiscalización, sea un espacio de publicidad para la ciudadanía”, dijo, según consignó Radio Biobío.

El jefe de bancada del PNL, Hans Marowski, quienes explicaron que “hay algunos temas que pueden ser delicados de contestar, que ponen en riesgo la seguridad nacional, la estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de algunas materias”.

El interrogatorio político considera 13 temas y podría extenderse por hasta tres horas; en él se incluyen materias como la tensión con Argentina por el Estrecho de Magallanes y las negociaciones arancelarias con Estados Unidos.