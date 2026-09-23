CMPC vende su negocio de Corrugados a Smurfit Westrock por US$ 420 millones

CMPC alcanzó un acuerdo con la multinacional Smurfit Westrock para la venta de su negocio de Corrugados en Chile, compuesto por las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa).

La operación, valorada en US$ 420 millones, se enmarca en la estrategia de largo plazo de la compañía orientada a fortalecer su foco, competitividad y proyección global, y representa un múltiplo de aproximadamente 7,6 veces el EBITDA de los últimos doce meses.

El negocio traspasado comprende la producción de papeles en Puente Alto, soluciones de embalaje de cartón corrugado en Buin, Til Til y Osorno, además de envases moldeados a través de Chimolsa y la recuperación y reciclaje de papeles y cartones mediante una red de 12 puntos de recolección.

CMPC precisó que mantendrá su presencia en Puente Alto a través de la planta de Softys, que no forma parte de esta transacción. El gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, enmarcó la operación dentro de la estrategia de mediano y largo plazo de la compañía.

“Esta operación forma parte de nuestra estrategia de largo plazo y de cómo queremos proyectar a CMPC en las próximas décadas. Buscamos concentrar capacidades y recursos donde contamos con mayor escala y ventajas competitivas. Al mismo tiempo, queremos fortalecer nuestras capacidades forestales e industriales y avanzar hacia una estructura más ágil y flexible, que nos permita fortalecer nuestra posición como una compañía chilena de alcance internacional”, expresó.

Smurfit Westrock: ¿Quién es la compañía que comprará el negocio de CMPC?

Smurfit Westrock, la compañía compradora, es uno de los principales actores globales de la industria de papel y packaging, con presencia en 40 países, 57 plantas papeleras, 450 plantas de conversión y cerca de 96 mil trabajadores a nivel mundial.

El acuerdo debe ser revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) antes de concretarse. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas para la operación, se materializará el traspaso de las sociedades y activos incluidos en la transacción.

Mientras dure el proceso de aprobación y hasta que se concrete el traspaso, CMPC informó que se mantendrá a cargo de las operaciones involucradas, que reúnen a alrededor de 1.500 trabajadores, y que el negocio continuará operando con normalidad durante ese período.