De Chile a Nueva York: Película de 31 minutos logra una histórica nominación a los Premios Emmy

31 minutos alcanzó un nuevo hito en su trayectoria. En esta oportunidad, la icónica serie de títeres logró una nominación a los Premios Emmy Internacionales gracias a su película 31 Minutos: Calurosa Navidad, producción desarrollada en colaboración con Prime Video.

Fue durante esta jornada que la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció a los nominados de cada categoría para los International Emmy Awards.

Entre las candidaturas sobresalía el nombre de la producción chilena, que fue seleccionada en la categoría de International Emmy Award for Best Kids: Live-Action por su largometraje estrenado en noviembre de 2025. En sí, la categoría donde fue seleccionado el filme premia a la mejor producción de ficción destinada a un público joven, la cual puede abarcar comedia, drama o sitcom.

De esta forma, la obra dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano competirá por el galardón contra otras tres producciones: De Achterblijvers, Dexter Procter, the Ten-Year-Old Doctor y Love at First Spike.

El anuncio se da después de que la serie infantil alcanzara otro hito en su carrera: su participación en el ciclo de conciertos Tiny Desk de NPR durante el año 2025.

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Sobre 31 Minutos: Calurosa Navidad

El filme, que dura 91 minutos, está disponible en la plataforma Prime Video y tiene como invitada especial a la cantante mexicana Julieta Venegas.

La trama gira en torno a la odisea del conejo Juan Carlos Bodoque, quien debe viajar hasta el Polo Norte para buscar los regalos del pueblo de Titirilquén en plena Navidad, debido a que Santa Claus suspendió su visita al lugar por las altas temperaturas.