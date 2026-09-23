“Vamos a insistir por el Senado”: Alvarado tras rechazo de reforma sobre expulsiones administrativas en la Cámara

El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, se refirió al rechazo de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo, que buscaba ampliar de 5 a 30 días el plazo de detención asociado a la ejecución de expulsiones administrativas de personas extranjeras.

“Nosotros, como estamos conscientes de que tenemos que hacer cumplir la ley y que necesitamos regularizar la situación, vamos a insistir por el Senado”, subrayó Alvarado.

En esa línea, remarcó que la ampliación del plazo para la expulsión de migrantes irregulares es fundamental en la política migratoria.

“Respecto al contenido del proyecto es bien claro y bien simple. Se discutió en las comisiones y personas que votaron a favor en las comisiones votaron en contra en la sala. Entonces, yo lo único que quiero pedir es un sentido de responsabilidad”, enfatizó.

Por tanto, reiteró que “aquí no se trata de oponerse a un Gobierno, aquí lo que se trata es de regularizar una situación migratoria irregular que muchos aspectos que dicen relación con la delincuencia y el narcotráfico están generando un problema serio en el país”.

El Ejecutivo requiere 34 votos en la Cámara Alta para aprobar la reforma de expulsiones administrativas.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó en un conversatorio en la Universidad Diego Portales (UDP) que “si el Gobierno decide insistir, y creo que es el camino en el Senado, obviamente hay que insistir”, y recalcó que es importante buscar un consenso para avanzar: “De lo contrario, lo que hoy tenemos es esperar un año más”.

A su juicio, remarcó que para avazar con la reforma en el Senado no puede ser con el mismo texto, pero sí con el argumento de fondo.

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