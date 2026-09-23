Contralora Dorothy Pérez encabeza fiscalización en terreno a tres de las principales faenas de Codelco tras denuncias de sobreproducción

Un equipo de auditoras del Departamento de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República (CGR), encabezado por la contralora general, Dorothy Pérez, y el jefe de la División de Fiscalización, Ricardo Provoste, se encuentra en terreno en Chuquicamata y otras faenas de Codelco desde este lunes 21 de septiembre.

La acción se enmarca en una fiscalización iniciada a fines de mayo, orientada a verificar la veracidad de las cifras reportadas por Codelco respecto de su producción durante 2025, los bonos asociados a esas metas y sus permisos ambientales, entre otras materias.

La investigación surgió a partir de denuncias de sobreproducción y otros aspectos presentadas por diversos parlamentarios, entre ellos integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El equipo de auditoras, que había estado revisando procesos y antecedentes en la casa matriz de Codelco en Santiago, se trasladó ahora a las faenas mineras de la Región de Antofagasta, donde se constituyó de forma presencial en Chuquicamata, Ministro Hales y Radomiro Tomic, entre otras divisiones de la estatal.

¿Qué revisa la Contraloría en las faenas de Codelco?

En terreno, la fiscalización busca revisar instalaciones, procesos de producción y contabilización del mineral, las medidas de seguridad de las faenas, el funcionamiento de las zonas de acopio, y las acciones que Codelco ha efectuado para mantener e informar sus metas de producción, además de sus permisos ambientales.

El proceso concluirá con un Preinforme de Investigación Especial, que deberá ser respondido por la entidad auditada, para posteriormente emitirse el Informe Final, el cual será entregado a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados.