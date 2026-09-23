Escudo de las Américas: Canciller Pérez Mackenna defiende incorporación de Chile y asegura que “no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares”

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la incorporación de Chile en el Escudo de las Américas, asegurando que el acuerdo “no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares“.

En un punto de prensa, el canciller fue consultado por la decisión del Gobierno de sumarse a esta iniciativa y por las palabras del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien en su origen comentó sobre usar “fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas”.

“El Escudo de las Américas, como bien lo dijo el presidente (Kast) ayer, no tiene nada que ver con el uso de fuerzas militares. Es en la línea del compromiso de Santiago; es una coordinación, un esfuerzo al que Chile adhiere, como otros 14 países, para el combate contra la delincuencia organizada transnacional”, señaló Pérez Mackenna.

En esa misma línea, el titular de Relaciones Exteriores defendió la adherencia del país ante esta agrupación, señalando que “la delincuencia organizada cruza las fronteras; las defensas contra la delincuencia también tienen que cruzar las fronteras. Es para cooperar y ponernos de acuerdo en cómo vamos a ayudarnos entre nosotros para combatir el crimen organizado, para que estas bandas, que cada vez son más sofisticadas y son verdaderas multinacionales del crimen, tengan al frente países que pueden de forma eficaz combatir sus efectos sobre nuestra población”, dijo.

La autoridad de Gobierno aseguró que se trata de una iniciativa de coordinación, y consultado respecto a las declaraciones de Trump, respondió que “yo no sé cuál haya sido en ese momento el plan, pero esto se ha canalizado a una cosa bien concreta. Ustedes pueden revisar; la declaración del Escudo de las Américas no tiene nada que ver con eso, tiene simplemente que ver con este esfuerzo para combatir el crimen, buscando en el fondo los mecanismos que nos permitan combatir el lavado de dinero, seguir la ruta del dinero, ver también el manejo de información, de inteligencia (…) siempre, siempre, respetando las normas, la legislación y la Constitución de cada país”.