Ministra May Chomali sobre listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a los cuestionamientos por el estado de las listas de espera en los establecimientos de salud pública en el país y sostuvo que la gestión del gobierno busca disminuir los tiempos de espera y no en reducir las cifras de quienes se encuentren en las listas.

“Yo no esperaba que disminuyeran; lo que yo espero es que disminuyan los tiempos de espera”, afirmó la titular de la cartera.

“En tres meses (…) uno disminuye las listas de espera. Nosotros estamos enfocados en reducir los tiempos de espera“, añadió.

Bajo esa línea, señaló que un aumento de la capacidad de atención puede contribuir a un incremento en el número de personas registradas en las listas de espera: “Actualmente, hay toda una brecha que está escondida porque el paciente no tiene la consulta y, cuando tenga la consulta, van a aparecer nuevas cirugías”.

“Por lo tanto, es esperable que aumente el número de personas que estén esperando, porque hay una forma muy simple de reducir las listas de espera. Yo cierro la puerta, pero no es eso lo que nosotros queremos”, agregó.

Finalmente, cerró afirmando que la situación es un problema estructural que no se subsana solo “inyectando recursos” extraordinarios, y defendiendo la gestión que el Gobierno se encontraba realizando de la mano con la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

“Este es un problema estructural. Esto no es un problema que se resuelve con más recursos (…). Hay algunos hospitales que, a pesar de la inyección de recursos, no fueron capaces de sacar personas de la lista de espera; solo estaban atendiendo los casos que iban ingresando. Por lo tanto, decir que en tres meses y medio no hemos cambiado los números de personas en listas de espera es difícil de entender“.