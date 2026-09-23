Chile enfrentaría riesgo de escasez de diésel luego de que EE.UU. evaluara restringir sus exportaciones

Estados Unidos estaría analizando prohibir las exportaciones de diésel luego de que el combustible alcanzara un máximo histórico, medida que podría tener un impacto significativo en Chile, dado que la mayor parte de las importaciones nacionales de este combustible provienen de ese país. De hecho, Chile fue el segundo destino de los envíos de destilados estadounidenses durante 2025.

Esta discusión se da en un contexto en que el precio del diésel también se ha disparado en el mercado local. Desde fines de julio, el combustible ha subido $215 en Chile, de acuerdo con los reportes semanales de Enap.

Según un análisis de Ignacio Mieres, head of research de XTB, durante la jornada se reactivó el debate sobre un eventual respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, a limitar las exportaciones de diésel, en un intento por contener un alza cercana a 74% desde fines de febrero, frente a un avance de alrededor de 50% en la gasolina en el mismo período.

“La presión responde a un mercado de refinados estrecho: el margen de refinación del diésel en EE.UU. llegó en agosto a US$ 102, su máximo histórico, debido a la salida de refinerías exportadoras, los ataques a instalaciones rusas y las restricciones a las exportaciones de China. En este contexto, EE.UU. se ha convertido en el principal proveedor de Europa, donde los precios ya reaccionaron. Una restricción sumaría un nuevo shock de oferta a un mercado global que ya opera al límite”, argumentó.

¿Cómo afectaría a Chile una menor oferta de diésel?

Para Chile, el analista advirtió que la medida implicaría riesgos concretos. El país importa cerca del 40% del diésel que consume, y Estados Unidos es su principal origen de abastecimiento. Una menor oferta desde ese mercado obligaría a Chile a competir por cargamentos alternativos a un mayor precio, y en un escenario de escalada, podría generar incluso problemas de disponibilidad física del combustible.

“El impacto se extendería a la economía, ya que el diésel representa el 90% de los combustibles de la gran minería y un 35% en el sector agropecuario, además de explicar alrededor de 15% de los costos operacionales de una mina promedio. Todo esto se podría traspasar a los costos de transporte, producción e inflación”, puntualizó.