Conaf anuncia casi 10 mil puestos de trabajo para prevención de incendios forestales: Revisa cómo postular aquí

El Gobierno anunció el Programa de Empleo para la Prevención y Mitigación de los Incendios Forestales en colaboración con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para habilitar 9.480 cupos de empleo entre octubre y diciembre.

La iniciativa se desarrollará durante el último trimestre de 2026 y contempla la intervención total de 7.000 kilómetros de cortafuegos; labores de limpieza; despeje y manejo de vegetación para contribuir a la protección de las personas, viviendas, bosques e infraestructura frente a los incendios forestales.

El plan de contrataciones priorizará a la zona sur, liderada por La Araucanía con 2.190 vacantes. Más atrás se ubican el Biobío y Ñuble, con 1.500 y 1.000 empleos, respectivamente.

El anuncio se dio en el Parque Metropolitano con la presencia del vicepresidente, Claudio Alvarado, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini.

“Todos sabemos que, desde un punto de vista económico, nuestro país pasa por un momento delicado en materia de cesantía y de mano de obra. Conaf tiene un programa de empleo histórico en que, para esta época, contrata a 2.000 o 2.500 personas”, explicó Alvarado.

Bajo esa línea, agregó que “en esta ocasión, solo con los fondos nacionales que le hemos entregado, Conaf va a contratar 10 mil personas (para esta temporada)”.

¿Cómo puedo postular?

Para quienes quieran inscribirse, deben cumplir ciertas condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Encontrarse cesantes.

Quienes cumplan los requisitos deberán dirigirse a la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) respectiva de su municipio.

Una vez realizada la inscripción, cada OMIL contactará a las personas que cumplan con los requisitos para avanzar en el proceso.