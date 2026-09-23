VitaFest 2026: ¿Cómo inscribirse a los talleres audiovisuales gratuitos en Vitacura?

El Festival de Cortometrajes de Vitacura (Vitafest) anunció que las inscripciones se encuentran abiertas para asistir a los talleres gratuitos de formación audiovisual en esta edición de 2026. Además, presentaron a destacados nombres de la industria que componen la lista del jurado.

VitaFest se celebrará desde el 2 hasta el 9 de noviembre en Vitacura, en la que contarán por primera vez con cinco talleres en el Instituto Nacional de Capacitación Profesional de Chile (INACAP) de dicha comuna.

Son un total de 150 cupos para personas mayores de 18 años. Los talleres tienen como objetivo entregar herramientas en las áreas de creación audiovisual guiadas por profesionales con reconocida trayectoria:

Taller de Guion : Impartido por el guionista Julio Rojas (Caso 63)

: Impartido por el guionista (Caso 63) Taller de Stop Motion : Los artistas Cristóbal León y Joaquín Cociña (La casa Lobo) lideran el taller.

: Los artistas y (La casa Lobo) lideran el taller. Taller de Maquillaje FX : Guiado por la profesional Carla Gasic , vinculada al trabajo de prótesis y maquillaje de Stefan Kramer.

: Guiado por la profesional , vinculada al trabajo de prótesis y maquillaje de Stefan Kramer. Taller de Videoclip : Liderado por Leo Medel .

: Liderado por . Taller de Dirección para escolares: José Isla dirigido a estudiantes de la comuna.

¿Dónde puedo inscribirme en los talleres?

Los talleres se realizarán a lo largo de octubre y los cupos ya se encuentran disponibles a través del sitio web oficial del evento en vitafest.vitacura.cl

Para inscribirse, solo debes dirigirte al taller que deseas tomar y seleccionar “Inscripción gratuita aquí” y llenar el formulario con tus datos.

Jurado VitaFest 2026

Asimismo, VitaFest presentó a destacadas figuras del cine, la televisión y la música, quienes integrarían el jurado para esta edición.

En la Categoría Internacional, quienes deberán evaluar son Nicholas Hooper, productor audiovisual de La memoria Infinita; y Florencia Berner.

Por otra parte, en la Categoría Nacional se encuentran Jorge Olguín, quien dirige la nueva película Kalkutún, Juicio a los Brujos y Sergio Karmi director ejecutivo de El Conde y El lugar de la otra.

En la categoría de Videoclip participarán el músico y fotógrafo Aldo Benincasa; Piero Duhart, integrante de De Saloon; y la directora, Loretta Castelletto, que ha trabajado con músicos como Princesa Alba y Pablo Chill-E.

Esta nueva edición del Festival de Cortometrajes de Vitacura cuenta con una selección de 26 cortometrajes chilenos y 22 internacionales. La programación contempla obras de ficción, documental y videoclip.