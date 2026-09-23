Atacan sede del partido de Zelensky en Kyiv mientras intervenía en la Asamblea de la ONU

(CNN) – Un centro de convenciones que alberga la sede del partido de Volodymyr Zelensky fue alcanzado por un ataque ruso mientras el líder ucraniano se dirigía a la Asamblea General de la ONU en Nueva York este miércoles, según informaron funcionarios de la ciudad de Kyiv.

Este ataque fue el más reciente de una serie de ofensivas contra el país que tuvieron lugar a lo largo del día.

Los ataques en Kyiv causaron la muerte de dos personas y dejaron 43 heridos, según las autoridades municipales. Entre los impactos se registró uno cerca de una universidad y dos en el centro de convenciones; el segundo de estos últimos ocurrió mientras Zelensky pronunciaba su discurso.

El techo del centro de convenciones resultó dañado y el incendio provocado por el ataque fue extinguido, informaron los servicios de emergencia.

Las fuerzas rusas también lanzaron cuatro bombas aéreas sobre la localidad ucraniana de Oleksandrivka, en la región de Donetsk (este de Ucrania), la mañana de este miércoles, matando al menos a cinco personas, según el gobernador regional Vadym Filashkin.

Al menos seis personas resultaron heridas en el bombardeo y se cree que otras siete, incluidos dos niños, permanecen atrapadas bajo los escombros tras el ataque matutino, publicó Filashkin en Telegram.

Al menos 12 edificios de apartamentos, 42 viviendas particulares, un edificio administrativo, una guardería, una tienda y siete vehículos sufrieron daños, señaló, añadiendo que las labores de búsqueda y rescate continúan.