Diosdado Cabello defiende participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU y recuerda a Nicolás Maduro: “Aquí hubo hechos muy tristes”

(EFE) —El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, defendió este miércoles el viaje de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a Nueva York, donde intervendrá esta misma jornada en la 81 Asamblea General de la ONU, y recordó los “hechos tristes” del pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos depuso y capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro.

“Aquí hubo hechos muy tristes y lamentables el 3 de enero y era bien difícil sostener la unidad, sostener la unión nacional. El alto mando político junto con el partido (…) han trabajado todos los días en el mantenimiento de la unidad”, dijo Cabello al canal estatal VTV.

Durante una marcha en Caracas en apoyo a la participación de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, el ministro respaldó todas las gestiones de la mandataria en Nueva York, donde ha sostenido reuniones con varios jefes de Estado, entre ellos Donald Trump, y con altos funcionarios de organizaciones de la banca multilateral como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Tras esta declaración, y al término de la marcha, Cabello entregó una solicitud a la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, para que se discuta en una sesión un acuerdo nacional en respaldo a las gestiones de Rodríguez en la ONU.

“Venezuela está en Naciones Unidas y está la voz de Venezuela en la voz de la hermana Delcy Rodríguez”, añadió el ministro, quien llamó a la “unidad en cualquier circunstancia”.

A su lado, el primer vicepresidente del Legislativo, Pedro Infante, recibió la solicitud y confirmó que la discusión del acuerdo será incluida en el orden del día.

En la víspera, Rodríguez y Trump se reunieron por primera vez en Nueva York, lo que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas tras la captura de Maduro.

Hacía más de 11 años que no se producía una reunión entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano, desde el breve encuentro entre Barack Obama y Maduro en la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

El exgobernador opositor Andrés Velásquez declaró el martes que Rodríguez “no representa a Venezuela” y que, aun cuando sostenga reuniones en Nueva York, esto no va a “lavarle la cara” de su responsabilidad en el “golpe de Estado cometido” en julio de 2024, en referencia a las presidenciales en las que la oposición denuncia un posible fraude en la proclamación de Maduro como ganador.