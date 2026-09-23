Alvarado por incorporación de Chile al Escudo de las Américas: “Estamos hablando de un acuerdo de carácter político”

En un punto de prensa, el vicepresidente Claudio Alvarado abordó la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, en medio de los cuestionamientos de la oposición acerca de la dimensión militar que tendría la iniciativa.

La autoridad fue consultada sobre si, al ser parte de este acuerdo, Chile aceptaría que militares estadounidenses puedan operar en nuestro país y que se pueda invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Alvarado afirmó que “en el acuerdo al cual se integra Chile el día de ayer, participan más de 15 países de América con un objetivo común, que es coordinarse para intercambiar información para combatir de una manera más efectiva el crimen organizado y el narcotráfico“.

En esa misma línea, explicó que “aquí no estamos hablando de acciones operativas, de ingresos de fuerzas militares de otros países. Aquí estamos hablando de una cosa muy distinta. Estamos hablando de un acuerdo de carácter político“.

También detalló que el acuerdo busca compartir datos y poder contar con nuevas herramientas para el combate contra el crimen organizado. “Es un acuerdo que tiene como propósito intercambiar información de inteligencia, de tener acceso a tecnología de última generación, a tener colaboración en el control de nuestras fronteras, fundamentalmente con los países limítrofes, hacer un trabajo en conjunto, hacer un análisis inteligente de datos que permitan apuntar de mejor manera internamente al combate del narcotráfico y del crimen organizado”, dijo.