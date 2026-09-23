La nueva identidad de Novo: La compañía presenta su renovada marca e imagen a nivel global

Novo Nordisk anunció la actualización de su identidad de marca a nivel mundial: desde ahora en adelante, la compañía se presentará de forma cotidiana simplemente como Novo, un cambio que busca ofrecer una imagen más simple, cercana y fácil de reconocer para las personas. Con esta nueva identidad, Novo mantiene sin modificaciones su compromiso con la investigación científica y el desarrollo de tratamientos para enfermedades crónicas.

Junto con el nuevo nombre, la compañía presentó una evolución de su logotipo y un nuevo lema global: “Lasting health starts now”, que refleja la urgencia y cercanía con la que Novo quiere acompañar a las personas en el cuidado de su salud, es decir, hoy y no en un futuro lejano. La actualización de marca responde a un proceso de reflexión interna sobre cómo la compañía quiere relacionarse con las personas: partiendo desde ellas y no solo de su condición de pacientes, y actuando con la urgencia que exige el abordaje de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes.

Por su parte, Apis, el símbolo mitológico de la marca, cambió su expresión y mirará hacia la derecha, representando la nueva mirada de Novo hacia el futuro. En Chile, este cambio de identidad se replicará de forma progresiva en las distintas plataformas, materiales y puntos de contacto de la compañía con pacientes, profesionales de la salud, autoridades y la comunidad en general, manteniendo intactos los equipos, programas y compromisos que Novo ha desarrollado en Chile en los últimos años.

Mirada de Domenico Forte, gerente general de Novo Chile:

“Este cambio de identidad es, ante todo, un recordatorio de por qué existimos: acompañar a las personas en el cuidado de su salud, con cercanía y con la urgencia que merece cada historia de vida. Simplificar nuestra marca nos permite conectar de una forma más directa con los pacientes, los profesionales de la salud y la comunidad en Chile, sin perder de vista lo que nos ha guiado desde siempre: la ciencia al servicio de las personas.”

“En un país donde 8 de cada 10 personas vive con sobrepeso u obesidad, sentimos la responsabilidad de seguir siendo un aporte concreto: desde la investigación, desde la educación y desde el acompañamiento a quienes viven con enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Este nuevo capítulo de nuestra marca nos impulsa a seguir haciéndolo con más cercanía y con la misma rigurosidad científica de siempre”.

“Iniciativas como Vive Ligero y la plataforma NovoCare seguirán siendo parte central de nuestro trabajo en Chile, porque entendemos que hablar de salud, de alimentación y de bienestar debe hacerse de forma abierta, informada y sin estigmas. Ese es el espíritu que llevamos a esta nueva etapa de nuestra marca”.