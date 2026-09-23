Sernageomin confirma fallecimiento de trabajador tras accidente ocurrido en Minera Escondida

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó este miércoles de un accidente minero que dejó un trabajador fallecido en la Minera Escondida, en la Región de Antofagasta, según informó a través de su cuenta oficial en la red social X.
El director nacional (s) del organismo, Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato del equipo regional de Sernageomin para recabar antecedentes en el lugar e iniciar la investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.
Hasta el momento no se han entregado antecedentes adicionales sobre la identidad del trabajador ni sobre las causas específicas del hecho, mientras la investigación se encuentra en curso.
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