Durante esta jornada, un gigantesco incendio ha afectado a una bodega de materiales de construcción en la comuna de Quilicura. La emergencia, que ocurre en Av. Américo Vespucio con Luis Olea, ha llevado a la suspensión de clases en dicha comuna, en Renca, Conchalí e Independencia por la extensa columna de humo que se extiende por la capital.

En el lugar se registra una gran congestión vehicular y las autoridades hicieron un llamado a evitar transitar por la zona y a no realizar deporte en toda la Región Metropolitana.

Lee también: Sinovac firmó convenio con la UC para el desarrollo de vacunas y anunció que la planta se instalará en Quilicura

Las clases se encuentran suspendidas para todos los colegios municipales de las comunas mencionadas.

“La Seremi de Salud ya se comunicó con Quilicura, Conchalí, Renca e Independencia para sugerir la suspensión de clases en estas tres comunas que son las más afectadas y que están en el entorno más directo del incendio. Así, se espera que quienes tomen la decisión sean los sostenedores, alcaldes, y directores de cada colegio para suspender las clases en esas tres comunas por ahora”, informó la delegada presidencial de la provincia del Maipo, María José Puigrredón.

“El humo de este incendio no es tóxico como se pensó en un comienzo. No hay pintura en el interior, sino que solamente alfombras y pisos flotantes. Sin embargo, la recomendación general es que puedan cerrar las ventanas y no hacer actividad física en toda la Región Metropolitana”, zanjó.