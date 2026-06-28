El testimonio de la madre de menor muerto en encerrona: “Soy católica, pero no sé ahora”

Fue un crimen que impactó al país. La muerte de Alejandro, un menor de 12 años, durante una encerrona ocurrida en San Bernardo, caló hondo en la sociedad chilena.

Tras una emotiva despedida, la madre del niño, Claudia Jorquera, habló con los medios y dio cuenta del profundo dolor que está viviendo.

“Si no anduviera empastillada no podría estar acá. Me tomo una pastilla y un vaso de agua. Después otra pastilla y otro poco de agua. Estoy deshecha”, relató la mujer, según consignó LUN.

Y agregó: “También tengo rabia y estoy enojada con Dios. Se lo dije al padre después del funeral cuando me dijo que lo fuera a ver. ¿Por qué Dios quiso llevarse a mi hijo? Mi único hijo. Soy católica, pero no sé ahora. No sé qué voy a sentir mañana. Hoy me siento así”.

Aún con toda la pena, la mujer sacó fuerzas para hablar con la prensa y destacar el legado de su hijo: “Estoy demasiado orgullosa de mi hijo. Todo lo bello que hablaron sus profesores y compañeros del colegio”.

“Esto fue lo más horrible que le podría haber pasado y me tiene totalmente destruida. ¿Qué hago ahora sin mi único hijo? Yo no los voy a dejar tranquilos hasta tener justicia por mi hijo. Tenemos la esperanza que los jueces nos van a escuchar. Ya perdimos a nuestro hijo, pero no quiero que haya otro Alejandro. ¿Cuántos niños se han ido por culpa de estos desgraciados? Vamos a luchar al último por esto”, cerró.