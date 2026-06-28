Bombero chileno en Venezuela: “Los edificios vacacionales con vista al mar quedaron más destruidos que los sociales”

Exequiel Gallardo, bombero y enlace del equipo chileno desplegado en Venezuela, relató cómo se han desarrollado las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron al país.

Hoy sigue la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, el que, según el último reporte, ha dejado hasta el momento un saldo de 1.430 personas fallecidas, además de 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

En conversación con Las Últimas Noticias, el bombero chileno sostuvo que “ojalá pudiera describir esto de forma más amable, pero los edificios vacacionales con vista al mar quedaron más destruidos que los sociales”.

Sobre el trabajo en terreno, explicó que “es complejo y con estándares internacionales (…). Se buscan zonas de interés, se hacen evaluaciones por parte de los ingenieros para ver si podemos entrar. Si hay sospechas de personas desaparecidas, ponemos nuestros sonares, cámaras y, si es necesario, perforar muros y pasar cables de fibra óptica. Luego viene el trabajo de rescate mismo”.

Gallardo reconoció que una de las situaciones más difíciles ocurre al enfrentar a las familias de las víctimas. “Es muy duro eso, pero todos en el grupo somos bomberos y hemos estado expuestos al dolor de las personas”, afirmó.

“Una tarea difícil es cuando se sabe que una persona está fallecida y los familiares quieren recuperar el cuerpo. Debemos explicarle que estamos en etapa de rescate primero y posteriormente podemos colaborar con la función de recuperación”, dijo, añadiendo que “nos piden que prometamos volver y debemos dejar marcado ese lugar”.

Respecto a las condiciones climáticas, comentó que “hay mucho calor y humedad”, aunque precisó que la lluvia pronosticada no necesariamente dificulta las posibilidades de hallar sobrevivientes. “La lluvia baja la sensación térmica y la humedad ayuda a la sobrevida de las personas atrapadas en estas condiciones. La lluvia es más incómoda para labores de rescate”.

Finalmente, Gallardo abordó el tiempo transcurrido desde la emergencia y sostuvo que “es super alentadora la experiencia internacional”, ya que “hay casos de sobrevida de una semana, pero son pocos casos. La mayoría son en las primeras 72 horas y de ahí va disminuyendo”.