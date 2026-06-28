“Ley Alejandro”: Familia de niño fallecido en encerrona de San Bernardo impulsa proyecto para endurecer sanciones a delitos en grupo

La familia del menor de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo anunció que impulsará la iniciativa “Ley Alejandro”.

El proyecto de ley que presentará la familia busca endurecer las sanciones para los delitos cometidos en grupo, como las encerronas, de forma que los culpables cumplan condenas efectivas y sin beneficios, independientemente de la edad de los implicados.

En un punto de prensa, el padre del niño pidió justicia por el caso: “Como familia hoy solo queremos justicia. Esperamos que los asesinos de nuestro hijo Alejandro reciban la pena máxima, la más alta que permita la ley”, según consignó La Tercera.

Asimismo, planteó que “es necesario revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque hoy no entrega una respuesta justa frente a delitos de esta gravedad”.

Esto surge en relación a la detención de dos menores de 17 años por estar presuntamente involucrados en la encerrona que terminó con el fallecimiento del niño. De hecho, se reveló que uno de ellos participó dos veces en un programa de reinserción juvenil administrado por las municipalidades del país.

En la iniciativa, la familia señaló que incluyó una medida que tiene como objetivo crear una pensión transitoria que brinde a los afectados por este tipo de delitos el sustento necesario para sobrellevar el duelo y reestructurar sus dinámicas laborales y sociales.

Carabineros de Chile confirmó durante esta semana que logró la detención de un sexto presunto involucrado en el delito. En paralelo, se llevó a cabo la audiencia de formalización de los otros imputados, en la que se dictó como medida cautelar la prisión preventiva para los dos mayores de edad e internación provisoria para los menores de 17 años.