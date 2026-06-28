Pulso Ciudadano: Preocupación por delincuencia alcanza su nivel más alto en el año y desaprobación de Kast llega al 56,9%

La nueva encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research reveló este domingo un aumento de más del 10% en la percepción de la delincuencia como el principal problema del país, alcanzando su nivel más alto en lo que va del año.

En esta edición, la preocupación ciudadana por la delincuencia subió hasta el 51,3%, lo que representa 11 puntos más en comparación con los resultados previos de la encuesta a mitad de junio, cuando marcó un 40,3%.

Al ser consultados por una evaluación de los primeros meses del Gobierno del presidente José Antonio Kast, los resultados más negativos se concentraron en materias de seguridad y economía.

En seguridad, un 57,8% cree que la administración actual lo ha hecho “mal o muy mal” en torno al control del narcotráfico. Un escenario similar enfrenta el control de la delincuencia, ya que un 56,1% respondió “mal o muy mal”.

En tanto, en la gestión económica, un 52,5% demostró estar disconforme con el Gobierno al responder que ha actuado “mal o muy mal”.

Desaprobación de Kast registra su nivel más alto con un 56,9%

En paralelo, la aprobación de Kast bajó 0,4 puntos porcentuales, llegando al 30,1% y manteniéndose en resultados similares a los de la edición previa.

Un escenario parecido ocurrió con la desaprobación del Ejecutivo, que subió 0,2 puntos porcentuales hasta el 56,9%, pero marcó el registro más alto en lo que va de su periodo.

Respecto al nivel de confianza en el líder del Partido Republicano, un 54,9% señaló tener “poca o nada de confianza”, un 22,9% respondió “total o mucha confianza” y un 22,2% mencionó tener “mediana confianza”.