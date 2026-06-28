Gobierno confirma el fallecimiento de otros dos chilenos por terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este domingo el fallecimiento de otros dos chilenos en Venezuela tras los terremotos de esta semana.

A través de un comunicado de prensa, la Cancillería lamentó “informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela”.

Según indicaron, “ambos casos han sido confirmados por familiares de las víctimas a la Cancillería, la cual se encuentra en contacto con ellos entregando asistencia, orientación y contención”.

“El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento”, añadieron.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en conversación con el programa Estado Nacional de TVN, entregó detalles sobre una de las víctimas.

“Hemos recibido hoy la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida, que estaba allá hace mucho tiempo con hijas venezolanas grandes, y ya se han puesto en contacto con el personal mínimo que hay en Chile para poder ayudar en lo que se pueda”, señaló.

Con esto, el Gobierno ha confirmado a tres víctimas fatales de nacionalidad chilena a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en el país caribeño el miércoles 24 de junio.

Hasta ahora, hay 1.430 personas fallecidas luego de los dos fuertes sismos. Además, el gobierno venezolano informó que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.