Criteria: 71% cree que acusaciones constitucionales no resuelven problemas y 58% las ve como una herramienta de disputa política

Una nueva edición de la encuesta Agenda Criteria, correspondiente a fines de junio, se publicó este domingo y evidenció que un 71% de los encuestados cree que las acusaciones constitucionales llaman la atención, pero no resuelven los problemas de fondo.

El estudio reciente reveló la mirada crítica que la percepción pública tiene respecto a las acusaciones constitucionales, ya que un 62% respondió que estas “desvían la atención del Congreso de los temas que de verdad le importan a las personas”.

Asimismo, un 45% señaló que en general “se presentan sin fundamentos sólidos” y un 58% está de acuerdo con que se han transformado en una herramienta de disputa política.

Respecto al libelo presentado contra el exministro de Economía, Nicolás Grau, el panorama está dividido: un 32% está de acuerdo con este, otro 27% en desacuerdo y un 41% respondió no tener una posición clara.

Aprobación y desaprobación del presidente se mantienen en niveles previos

En esta edición, la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo sin cambios por tercera semana consecutiva y registró un 39%.

Ocurrió lo mismo con la desaprobación del mandatario, que marcó un 51%, igual a la de su edición anterior del 21 de junio.