PDI desbarata banda narco en Osorno: Tres chilenos y siete extranjeros quedan en prisión preventiva

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía, desarticuló una banda dedicada al narcotráfico que operaba en la comuna de Osorno, Región de Los Lagos.
El procedimiento terminó con 10 personas detenidas, entre ellas tres chilenos y siete extranjeros, tras allanamientos simultáneos en cuatro domicilios de distintos sectores de la ciudad.
Según indicó el fiscal Carlos Delgado, dos de las viviendas funcionaban como “puntos de venta de droga” dentro del campamento Folilche. En el operativo se incautaron más de 1.016 dosis de cocaína, incluyendo la variante conocida como “tipo cera”.
Según reportó Radio Cooperativa, los diez imputados fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley de Drogas. De ellos, siete extranjeros quedaron en prisión preventiva. La investigación continúa para determinar si los detenidos tienen relación con otros hechos de tráfico de drogas en la provincia de Osorno.
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