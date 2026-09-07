Subsecretario Pavez defiende regreso de exministra Duco al gobierno: “Ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile”

El gobierno defendió el retorno de la exministra del Deporte, Natalia Duco, quien se incorporará al equipo de asesores presidenciales, encabezado por Alejandro Irarrázaval.

Este lunes, la exautoridad regresó a cumplir labores junto al Ejecutivo para sumarse al Segundo Piso, tan solo 24 días después de su salida del gabinete, luego de que el 13 de agosto presentara su renuncia ante el presidente José Antonio Kast.

En una vocería, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respaldó la decisión de la exatleta de incorporarse al equipo de asesores presidenciales, para entregar consultorías en temas de deportes y sectoriales.

“Lo primero es que para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional. Sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo Presidente de la República en su momento, ello no obsta a que, tal cual como lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país“, sostuvo.

En esa misma línea, argumentó que el Ejecutivo “valora que en este caso una persona con esta trayectoria pueda y quiera seguir colaborando con las políticas deportivas desde otro lugar, que es lo que se espera de un servidor público en Chile”.

Acerca del papel en el que se desempeñará, Pavez explicó que “lo importante acá es que ella se va a incorporar como asesora en el equipo de las políticas públicas, lo que va a permitir orientar también desde esa vereda el desarrollo de las políticas que está llevando adelante el ministro (del Deporte) Francisco Riveros”.