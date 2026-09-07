A 24 días de su salida como ministra: Natalia Duco regresa a La Moneda como asesora del Segundo Piso

Apenas 24 días después de dejar el gabinete, Natalia Duco regresará a La Moneda para incorporarse al Segundo Piso, el equipo de asesores más cercano al Presidente José Antonio Kast.

Según informó The Clinic, la exministra del Deporte pasará a formar parte del equipo encabezado por el ingeniero Alejandro Irarrázaval, uno de los colaboradores más cercanos del mandatario.

El movimiento marca el rápido retorno de Duco al Ejecutivo luego de que el pasado 14 de agosto dejara el Ministerio del Deporte en medio de la polémica por el uso de un vehículo fiscal.

La salida de Duco del Ministerio del Deporte

La exlanzadora dejó la cartera después de que se conocieran nuevos antecedentes sobre el uso de un automóvil institucional para asistir a una actividad que inicialmente había sido informada a la Contraloría como una reunión de trabajo.

La difusión de un video de la actividad abrió un nuevo flanco para el Ejecutivo y terminó con la salida de Duco y del entonces subsecretario del Deporte, Andrés Otero.

Durante el cambio de gabinete, Kast destacó públicamente el trabajo de la exministra y calificó su salida como una decisión “difícil” y “dolorosa”. El mandatario sostuvo además que lo ocurrido correspondía a un “error que cualquiera puede cometer”.

Duco fue reemplazada por Francisco Riveros, quien hasta ese momento formaba parte precisamente del Segundo Piso de La Moneda.

De acuerdo al medio citado, ya se analizaba durante las últimas semanas un posible nuevo destino para la exministra dentro del Gobierno, cuya figura seguía siendo valorada por el círculo cercano del Presidente.