Emergencia médica afecta Línea 4 de Metro: Tres estaciones permanecen cerradas y combinación en Vicuña Mackenna está suspendida

Una emergencia médica mantiene interrumpido parcialmente el servicio de Línea 4 del Metro de Santiago durante este lunes.
De acuerdo con la actualización entregada por la empresa a las 12:20 horas, tres estaciones permanecen cerradas:
- Las Torres
- Macul
- Vicuña Mackenna
En esta última estación también se encuentra suspendida la combinación con Línea 4A.
Metro había informado previamente, a las 11:59 horas, que debido a la emergencia médica el servicio de Línea 4 se encuentra disponible únicamente en los tramos Tobalaba–Quilín y Vicente Valdés–Plaza de Puente Alto.
12:20 hrs. Estaciones cerradas #L4:
❌️ Las Torres
❌️ Macul
❌️ Vicuña Mackenna (combinación suspendida) https://t.co/Wxv3Eb4rfO
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 7, 2026
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