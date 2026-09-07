Emergencia médica afecta Línea 4 de Metro: Tres estaciones permanecen cerradas y combinación en Vicuña Mackenna está suspendida

Una emergencia médica mantiene interrumpido parcialmente el servicio de Línea 4 del Metro de Santiago durante este lunes.

De acuerdo con la actualización entregada por la empresa a las 12:20 horas, tres estaciones permanecen cerradas:

Las Torres

Macul

Vicuña Mackenna

En esta última estación también se encuentra suspendida la combinación con Línea 4A.

Metro había informado previamente, a las 11:59 horas, que debido a la emergencia médica el servicio de Línea 4 se encuentra disponible únicamente en los tramos Tobalaba–Quilín y Vicente Valdés–Plaza de Puente Alto.