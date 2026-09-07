Fiscal nacional nombra a Héctor Leiva como nuevo fiscal regional de La Araucanía: ¿Quién es?

El fiscal nacional Ángel Valencia nombró a Héctor Leiva Martínez como nuevo fiscal regional de La Araucanía.

¿Quién es Héctor Leiva?

Leiva es abogado egresado de la Universidad de Concepción y tiene estudios de postgrado en Derecho Penal.

Sus inicios en el Ministerio Público se remontan a septiembre del 2000, cuando ingresó como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Victoria. Más tarde, fue designado como fiscal jefe de la misma fiscalía.

En marzo de 2014 asumió la jefatura de la Fiscalía Local de Collipulli y en 2018 comenzó a cumplir funciones en la Jefatura de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.

Desde 2022 hasta la fecha se ha desempeñado en la Jefatura de la Fiscalía de Victoria.

Leiva asumirá sus funciones como fiscal regional de La Araucanía a partir del próximo lunes 14 de septiembre.

Desde la Fiscalía señalaron que su designación ocurre en el marco de un concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Temuco, cuyo pleno presentó una terna al fiscal nacional, en base a lo que establecen la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.