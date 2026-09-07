Sernac lanza comparador de precios para las Fiestas Patrias: ¿Cómo armar una canasta dieciochera?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó un comparador de precios de cara a una celebración de Fiestas Patrias.

La herramienta digital gratuita permitirá analizar los distintos precios de supermercados y carnicerías antes de realizar las compras dieciocheras. El año pasado fue utilizada por 27 mil personas.

La directora (s) del Sernac, Carolina González, comentó que el cotizador contiene información separada por categoría y, de acuerdo al producto de interés, arroja los respectivos precios. También se puede buscar por región y comuna.

En esa línea, recomendó utilizar el comparador para así tener información de referencia y luego “chequear efectivamente en terreno”, al momento de hacer las compras.

Para tener una referencia de los precios, se solicitó información a 47 proveedores (40 supermercados y 7 carnicerías) y “son alrededor de 1.300 sucursales a nivel nacional y el cotizador considera alrededor de 250.000 precios”.

La plataforma, además, se actualizará semanalmente, ya que “los precios son dinámicos” y van cambiando: “Vamos a tener dos actualizaciones más este miércoles y el fin de semana, para que podamos estar lo más cerca del precio real que se está ofreciendo en los distintos comercios”.

González indicó que la canasta de referencia que armó el Sernac incluye seis productos, entre ellos, carnes, bebestibles, hortalizas y postres, cuyo precio máximo es de $78 mil.