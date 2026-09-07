Inmobiliaria lleva a la Suprema nuevo Plan Regulador en dunas de Reñaca y acusa efecto “expropiatorio” en terreno de US$ 60 millones

Inmobiliaria Makro llevó hasta la Corte Suprema su disputa contra la modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar que restringió el desarrollo inmobiliario en sectores de las dunas de Reñaca.

Según informó Diario Financiero, la empresa presentó el 21 de agosto un recurso de casación para intentar revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación.

La modificación para el sector Reñaca Norte Costa fue promulgada en septiembre de 2025 por el municipio encabezado por la alcaldesa Macarena Ripamonti y publicada en el Diario Oficial durante octubre de ese año.

El cambio fue impulsado tras los socavones registrados en 2023 y 2024 y busca reducir la intensidad de las construcciones en zonas próximas al sistema dunar y áreas consideradas susceptibles a remociones en masa.

Makro acusa efecto “expropiatorio”

La controversia afecta un terreno donde Makro proyecta levantar un edificio de 149 departamentos, con nueve pisos en superficie y diez niveles subterráneos.

La inmobiliaria sostiene que, bajo el nuevo PRC, el predio quedó dentro de una de las zonas donde ya no se admite el uso residencial.

El abogado de la empresa, Rodrigo Andreucci, calificó el efecto de la normativa como una “expropiación regulatoria sin indemnización legal”.

Según explicó al medio citado, el terreno estaría avaluado en cerca de US$ 60 millones y su coeficiente de constructibilidad habría pasado desde 200% a 15%.

La empresa cuestiona además que el municipio haya tramitado la modificación sin realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), procedimiento que, a juicio de Makro, era obligatorio debido a los cambios introducidos en los usos permitidos en el borde costero.

Corte de Valparaíso rechazó reclamo de la inmobiliaria

La Corte de Apelaciones de Valparaíso, sin embargo, rechazó el reclamo de ilegalidad y descartó que la Municipalidad de Viña del Mar hubiera actuado fuera de sus atribuciones al modificar el instrumento.

El tribunal también desestimó los argumentos de la inmobiliaria respecto de una eventual expropiación regulatoria y de la necesidad de someter el cambio a una Evaluación Ambiental Estratégica.

Tras la sentencia, el municipio señaló que el fallo había sido “contundente” y que confirmaba que su actuación se había mantenido “apegada a la ley y a las normas vigentes”.

Makro sostiene ahora ante la Suprema que la interpretación realizada por la Corte de Valparaíso infringe normas de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y del reglamento que regula la evaluación ambiental estratégica.

Los otros frentes judiciales del proyecto

La disputa por el Plan Regulador no es el único conflicto que enfrenta el proyecto, conocido como Makroceano.

La empresa también busca revertir judicialmente la caducidad del permiso de edificación otorgado en 2019, decisión adoptada posteriormente por la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar.

Además, mantiene otra controversia respecto de un anteproyecto presentado en 2022, que fue rechazado por la Dirección de Obras Municipales y posteriormente aprobado por la Seremi de Vivienda de Valparaíso. Esa decisión también fue impugnada ante la Corte de Apelaciones.

El proyecto cuenta, además, con una historia de litigios ambientales. En 2020 su construcción fue paralizada por tribunales y posteriormente la Corte Suprema determinó que debía someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debido a su cercanía con el Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.

Makro obtuvo posteriormente una resolución ambiental favorable, decisión que también fue impugnada por organizaciones ambientales ante el Segundo Tribunal Ambiental.