Récord de proyectos aprobados por el SEIA: Desde marzo hasta la fecha se ha dado luz verde a un total de US$ 32 mil millones en propuestas de inversión

Entre el 11 de marzo y el cierre de agosto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) aprobó en Chile un total de US$ 32.923 millones en proyectos de inversión.

Dicha cifra corresponde al monto más alto para los primeros seis meses de un mandato presidencial en dos décadas.

Según un informe de la División de Estudios de Interior citado por La Tercera, la cifra de la administración de José Antonio Kast supera en 3,7 veces lo visado en igual lapso por Gabriel Boric y en 4,2 veces lo de Sebastián Piñera II, impulsada por la salida de iniciativas de gran escala.

El resultado estuvo determinado por máximos mensuales históricos registrados en mayo y agosto. En este último periodo destacó la calificación favorable del desarrollo de hidrógeno verde HNH Energy en Magallanes por US$ 11.000 millones —el mayor monto visado por el SEIA—, sumado a las aprobaciones de la desalinizadora Aguas Marítimas (US$ 5.000 millones) y el Puerto Exterior de San Antonio (US$ 4.000 millones).

Actualmente, el sistema mantiene 361 proyectos en evaluación por US$ 88.748 millones, con foco en Antofagasta y Magallanes.

A su vez, el Comité de Ministros sesionó diez veces durante el semestre para resolver 26 causas por cerca de US$ 18.000 millones, en el marco de medidas del Gobierno para agilizar trámites y brindar certezas regulatorias.